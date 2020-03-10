Матч Франція – Україна може пройти за зачиненими дверима



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Франції запроваджено карантин Шрьодінгера

Свято футболу втрачає сенс, коли на планеті вирує коронавірус

Вже 27 березня на арені "Стад де Франс" у передмісті Парижу Сен-Дені має відбутися товариський футбольний матч між національними збірними Франції та України, але епідемія COVID-19 вносить свої корективи й існує велика вірогідність, що гра ця пройде за зачиненими дверима.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усі найближчі матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи можуть відбутися без глядачів

Минулого понеділка, 9 березня, низка ЗМІ повідомила, що матч пройде без глядачів, але офіційного підтвердження не було.

Нині спортивна влада Франції виступила з роз’ясненнями. Міністр спорту країни Роксана Марасіняню заявила про наявний наразі компроміс - брати участь у масовому заході зможуть не більше однієї тисячі осіб.

"На стадіоні може перебувати не більше тисячі осіб. Або клуби вирішать продавати до 1000 квитків, або матчі проходитимуть "за зачиненими дверима" чи, за потреби, взагалі відкладатимуться", - заявила Марасіняню.

За її словами, ці обмеження вирішено запровадити після консультацій з європейськими партнерами.

Нагадаємо, що у середу Париж прийматиме у матчі-відповіді 1/8 Ліги Чемпіонів «Боруссію» з Дортмунду – ця гра пройде без глядачів, а клуб понесе значні збитки.

Нині у Франції зафіксовано 1412 випадків захворювання та 30 смертей від наслідків COVID-19.