Епідемія коронавірусу: Зросла кількість хворих в Іспанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З Італії епідемія коронавірусу перекинулася на Іспанію

З Італії епідемія коронавірусу перекинулася на Іспанію

В Іспанії за добу на коронавірус захворіли 558 людей. Ще вчора, 9 березня, їх було – 673, сьогодні вже – 1231.

Про це повідомляють у телеграмм – каналі Короновірус. інфо (Україна).

Найбільше хворих на коронавірус зареєстровано в Італії – 9172 осіб. Для боротьби з цією хворобою ввели карантин по всій території Італії. У цій країні заборонено масові заходи, подорожі між провінціями, закриті всі навчальні заходи, перенесені спортивні міроприємства.

За повідомленням ЗМ, серед причин поширення епідемії в Італії називають забруднене повітря, любов італійців до подорожей, а також те, що Італія разом із Німеччиною та Японією є найстарішими країнами світу. Високий рівень смертності в Італії через коронавірус спостерігається у людей старших за 65 років.

Згідно з повідомленням міністерства охорони здоров’я України, 10 березня у світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання COVID-19, з них 4024 закінчились смертю, водночас 64 147 (56,2%) осіб одужали

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

У словацькому місті Кошице (100 км від Ужгорода) – госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.