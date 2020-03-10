  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Епідемія коронавірусу: Зросла кількість хворих в Іспанії

    • Розсилка
    <p>З Італії епідемія коронавірусу перекинулася на Іспанію</p> - Епідемія коронавірусу: Зросла кількість хворих в Іспанії

    З Італії епідемія коронавірусу перекинулася на Іспанію

    З Італії епідемія коронавірусу перекинулася на Іспанію

    В Іспанії за добу на коронавірус захворіли 558 людей. Ще вчора, 9 березня, їх було – 673, сьогодні вже – 1231.

    Про це повідомляють у телеграмм – каналі Короновірус. інфо (Україна).

    Найбільше хворих на коронавірус зареєстровано в Італії – 9172 осіб. Для боротьби з цією хворобою ввели карантин по всій території Італії. У цій країні заборонено масові заходи, подорожі між провінціями, закриті всі навчальні заходи, перенесені спортивні міроприємства.

    За повідомленням ЗМ, серед причин поширення епідемії в Італії називають забруднене повітря, любов італійців до подорожей, а також те, що Італія разом із Німеччиною та Японією є найстарішими країнами світу. Високий рівень смертності в Італії через коронавірус спостерігається у людей старших за 65 років.

    Згідно з повідомленням міністерства охорони здоров’я України, 10 березня у світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання COVID-19, з них 4024 закінчились смертю, водночас 64 147 (56,2%) осіб одужали

    Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    У словацькому місті Кошице (100 км від Ужгорода) – госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

    На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.

     

    здоров'я медицина Італія Іспанія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ