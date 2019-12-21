У 2020 році в чоловічому тенісі розіграють рекордні призові
Сумарні заробітки спортсменів зростуть на 13 відсотків
Прес-служба ATP представила календар сезону 2020 року і назвала розмір загального призового фонду, який розіграють тенісисти.
«У сезоні-2020 сумарний розмір призових в ATP-турі складе $ 158,7 млн. У порівнянні з 2019 роком, сума збільшилася на 13%. Сезон розпочнеться 3 січня 2020 року, коли відбудеться перший розіграш Кубка ATP. Змагання відбудуться в Брісбені, Перті та Сіднеї. У новому турнірі, який стане найбільшою подією в календарі ATP, візьмуть участь гравці з 24-х країн. Вони розіграють призовий фонд у розмірі $ 15 млн», - йдеться в повідомленні прес-служби.
За традицією, сезон завершиться Підсумковим турніром ATP, який стартує в Лондоні 23 листопада.
Також в ATP представили проект календаря на сезон-2021. Підсумковий турнір відбудеться не в Лондоні, а в Турині (Італія). З проектом календаря можна ознайомитися за посиланням.