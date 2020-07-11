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    «Проблеми в етиці поведінки». «Металіст» відрахував одного з найкращих нападників першої ліги

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    Роберт Ґеґедош не зміг стати своїм у новому колективі - «Проблеми в етиці поведінки». «Металіст» відрахував одного з найкращих нападників першої ліги
    Роберт Ґеґедош не зміг стати своїм у новому колективі
    Світлина - ФК «Металіст-1925»

    Роберт Ґеґедош не прижився у Харкові

    Наставник харківського «Металіста-1925» Андрій Демченко в коментарі телеканалу «Футбол» розповів, чому клуб вирішив розірвати контракт з форвардом Робертом Ґеґедошем, котрий поповнив команду взимку і встиг провести за неї лише три поєдинки.

    «Ситуація така, не дуже приємна. Так, ми розлучилися з гравцем. Поспілкувавшись і проаналізувавши ситуацію, яка відбувалася останнім часом з цим футболістом, вирішили з керівниками, що краще відпустити Роберта в іншу команду.

    Трохи є проблеми в етиці поведінки, моральних нормах всередині колективу», - сказав Демченко.

    Зауважимо, що в складі своєї попередньої команди, закарпатського «Минаю», Ґеґедош у 18-ти матчах осінньої частини забив дев’ять м’ячів. Ще один м’яч у двох поєдинках Роберт провів у Кубку України.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст» Перша ліга ФК «Минай» Роберт Ґеґедош Андрій Демченко
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