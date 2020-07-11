«Проблеми в етиці поведінки». «Металіст» відрахував одного з найкращих нападників першої ліги



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Роберт Ґеґедош не зміг стати своїм у новому колективі Світлина - ФК «Металіст-1925»

Роберт Ґеґедош не прижився у Харкові

Наставник харківського «Металіста-1925» Андрій Демченко в коментарі телеканалу «Футбол» розповів, чому клуб вирішив розірвати контракт з форвардом Робертом Ґеґедошем, котрий поповнив команду взимку і встиг провести за неї лише три поєдинки.

«Ситуація така, не дуже приємна. Так, ми розлучилися з гравцем. Поспілкувавшись і проаналізувавши ситуацію, яка відбувалася останнім часом з цим футболістом, вирішили з керівниками, що краще відпустити Роберта в іншу команду.

Трохи є проблеми в етиці поведінки, моральних нормах всередині колективу», - сказав Демченко.

Зауважимо, що в складі своєї попередньої команди, закарпатського «Минаю», Ґеґедош у 18-ти матчах осінньої частини забив дев’ять м’ячів. Ще один м’яч у двох поєдинках Роберт провів у Кубку України.