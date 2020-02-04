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    Ексфутболіст збірної України перевищив швидкість і нахамив поліцейським та журналісту (відео)

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    Той факт, що свого часу Сергій Валяєв був капітаном харківського&nbsp;&laquo;Металіста&raquo;, не дає йому права порушувати закон - Ексфутболіст збірної України перевищив швидкість і нахамив поліцейським та журналісту (відео)
    Той факт, що свого часу Сергій Валяєв був капітаном харківського «Металіста», не дає йому права порушувати закон
    Вікіпедія

    Сергій Валяєв обурений, що його покарали

    41-річний екс-футболіст Сергій Валяєв, котрий свої найкращі роки провів, виступаючи в 2005-2012 роках за харківський «Металіст», вирішив повідомити у власних соцмережах, що перевищив за кермом швидкість і був оштрафований на 255 гривень.

    Але не подумайте, що футболіст таким чином покаявся. Якраз навпаки – у викладеному відео він маніпулює, що перевищив швидкість на 12 кілометрів за годину, тоді як при обмеженні 50 км/год він їхав 82 км/год. І обурюється, що копи його зупинили і завадили комфортному пересуванню.

    При цьому з відео можна зробити висновок, що з правоохоронцями Валяєв спілкувався по-хамськи. Як потім, уже під повідомленням, з журналістом Олександром Гапоненком. На зауваження, що простіше сплатити штраф, Сергій високо мірно відзначив: «Бракувало, щоб мене журналюги повчали».

    Натомість інший відомий футболіст Денис Голайдо, який переїхав на Кримський півострів вже після того, як його анексувала Росія, колегу підтримав.

    Зауважимо, що в 2008-2009 роках Валяєв зіграв три матчі і забив один м’яч у складі збірної України.

    P.S. Футболіст Валяєв вилучив пост зі своєї сторінки. Але скрін-шоти не горять.

     Читайте також: Екс-футболіст «Металіста»: Тайсон ще у нас відмовлявся тренуватися, ходив ображений
    Національна поліція України НОВИНИ ФУТБОЛУ штраф ФК «Металіст» Сергій Валяєв Денис Голайдо
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