Профспілку футболістів Нідерландів очолив колишній гравець збірної України



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Євген Левченко Фейсбук

Українця Євгена Левченка підтримали на виборах очільника профспілки футболістів

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко очолив профспілку футболістів Нідерландів.

Про це українець написав на сторінці в мережі Фейсбук.

«Дорогі друзі, хочу поділитися з вами новиною. З цього моменту я є президентом профспілки футболістів Нідерландів! Для мене це велика честь. Я дуже пишаюся, що після багатьох років, перебування у правлінні профспілки, футболісти одноголосно обрали мене на цю посаду. Я зроблю все можливе для захисту прав футболістів», - написав Левченко.

Більшу частину професіональної кар’єри Левченко провів саме в Нідерландах. Виступав за місцеві «Вітесс», «Спарту», «Гронінген» і «Віллем II».