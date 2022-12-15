Макрон завітав у роздягальню збірної Марокко після її поразки у півфіналі мундіалю

Політик перед усією командою звернувся до хавбека марокканців Соф'яна Амрабата

Глава французької держави Еммануель Макрон відвідав роздягальню збірної Марокко після перемоги «триколірних» у півфіналі Чемпіонату світу-2022 року в Катарі над марокканцями (2:0).

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За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, 44-річний політик перед усією командою звернувся до хавбека марокканців Соф'яна Амрабата і сказав, що він був найкращим півзахисником на мундіалі.

Нагадаємо, у фіналі світової першості французи зіграють із аргентинцями. Матч заплановано на 18 грудня. У фіналі команди вчетверте зустрінуться на світовій першості.

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Марокканська збірна битиметься у матчі за третє місце з Хорватією. Зустріч відбудеться у Досі на стадіоні «Халіфа Інтернейшнл» у суботу, 17 грудня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.