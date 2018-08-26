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    Прокунін: Валю Семеренко звільнили від гонки, у неї вранці була температура 38,5

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    Андрій Прокунін - Прокунін: Валю Семеренко звільнили від гонки, у неї вранці була температура 38,5
    Андрій Прокунін

    Наставник жіночої команди прокоментував результати спринтерської гонки

    Старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін прокоментував виступ українок у спринті на чемпіонаті світу з літнього біатлону.

    Фахівець також пояснив, чому звільнив від гонки Валю Семеренко.

    «Виконаною роботою Підгрушної ми були задоволені. І контрольні старти, і тренування показували, що вона знаходиться в хороших кондиціях, і ця гонка тому підтвердження. Валя Семеренко вранці прокинулася з температурою 38,5, тому за рекомендацією лікаря ми звільнили її від гонки. Після естафети вона була дуже засмучена, переживає, тому не бачу сенсу її зараз накручувати, навпаки потрібно підтримати, тому що це член нашої команди, і не варто через одну невдачу ховати спортсменку», - пояснив Прокунін.

    «З приводу відбору на перші етапи Кубка світу можу сказати, що зараз у нас є попередня домовленість, що ближче до сезону ми поділимося на дві команди для участі в Кубку світу і Кубку IBU. Пов'язано це тільки лише з тим, що потрібно буде робити великі переїзди зі Скандинавії до Європи і назад. Тому що перший етап Кубка IBU в Ідре - це рівнина, а Кубок світу в Поклюці - висота. Тому ми повинні підійти до них різними шляхами», - сказав Прокунін.

    Як відомо, Олена Підгрушна зупинилася найближче до нагороди у спринтерській гонці літнього чемпіонату світу 2018 року з біатлону.

    Нагадаємо, Цимбал фінішував сьомим у спринті на літньому чемпіонаті світу.

    Джерело: xsport.ua

    біатлон чемпіонат світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко
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