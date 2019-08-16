Прокуратура: рекетиру, який не давав життя чемпіонові світу, світить сім років



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Михайло Харук з рідними нарешті можуть перевести подих Фото із соцмереж

Наразі зловмисник перебуває під домашнім арештом

Завершено досудове розслідування у кримінальній справі за фактом нападу на 20-річного верховинця, чемпіона світу зі сноубордингу Михайла Харука. Справа, якій був даний хід завдяки публікації в «Главкомі», близиться до логічного завершення.

Верховинський відділ Надвірнянської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відкритому за фактом учинення хуліганських дій щодо 20-річного мешканця селища Верховина за ч. 4 ст. 296 («хуліганство») КК України.

Йдеться про те, що 26 травня 34-річний зловмисник у селі Ільці Верховинського району неподалік території сільського стадіону напав на Михайла Харука.

«Керуючись нікчемними підставами, пов’язаними із особистим неприязним ставленням до потерпілого, супроводжуючи свої дії особливою зухвалістю, застосовуючи заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень, нападник підійшов до Михайла, який у той час знаходився в автомобілі. Відчинив двері і розпилив вміст аерозольного балончика з хімічною речовиною йому в обличчя», - йдеться у повідомленні прокуратури Івано-Франківщини.

Під час досудового розслідування фігуранту кримінальної справи було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, зазначають у пресслужбі прокуратури області.

За вчинене йому загрожує до сім років позбавлення волі.