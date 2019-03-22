Промоутер Ломаченка наполягає, що бій з Майкі Ґарсією втратив цінність



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Боб Арум назвав Ґарсію «дворняжкою» Boxing Scene

Виглядає, що Боб Арум принципово уникає переговорів стосовно цього поєдинку

Промоутер українського чемпіона в легкій вазі за версіями WBA/WBO Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що потенційний поєдинок українця проти чемпіона WBC американця Майкі Ґарсії втратив свою цінність. Слова Арума передає інсайдер Майк Коппінджер.

«Під час ланчу з Бобом Арумом у Беверлі-Гіллз він заявив, що бій між Ломаченком і Ґарсією втратив свою цінність після недавнього програшу американця від земляка Еррола Спенса. Він назвав його «дворняжкою» за такий слабкий виступ», - написав Коппінджер у Twitter.

Нагадаємо, що 12 квітня Ломаченко проведе обов’язковий захист титулів у бою з британцем Ентоні Кроллою.