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    Промоутер Ломаченка наполягає, що бій з Майкі Ґарсією втратив цінність

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    Боб Арум назвав Ґарсію&nbsp;&laquo;дворняжкою&raquo; - Промоутер Ломаченка наполягає, що бій з Майкі Ґарсією втратив цінність
    Боб Арум назвав Ґарсію «дворняжкою»
    Boxing Scene

    Виглядає, що Боб Арум принципово уникає переговорів стосовно цього поєдинку

    Промоутер українського чемпіона в легкій вазі за версіями WBA/WBO Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що потенційний поєдинок українця проти чемпіона WBC американця Майкі Ґарсії втратив свою цінність. Слова Арума передає інсайдер Майк Коппінджер.

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    «Під час ланчу з Бобом Арумом у Беверлі-Гіллз він заявив, що бій між Ломаченком і Ґарсією втратив свою цінність після недавнього програшу американця від земляка Еррола Спенса. Він назвав його «дворняжкою» за такий слабкий виступ», - написав Коппінджер у Twitter.

    Нагадаємо, що 12 квітня Ломаченко проведе обов’язковий захист титулів у бою з британцем Ентоні Кроллою.

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    бокс Василь Ломаченко Ентоні Кролла Боб Арум Майкі Ґарсія Еррол Спенс
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