FT: Трамп намагається зберегти прихильність Кремля, запрошуючи Путіна до Ради миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
FT: Трамп намагається зберегти прихильність Кремля, запрошуючи Путіна до Ради миру
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
фото: The White house/Facebook

Путін також демонструє зацікавленість у збереженні контакту з президентом США

За даними Financial Times, запрошення російського лідера до участі в «Раді миру» вказує на намір Дональда Трампа підтримувати дружні відносини з Володимиром Путіним, передає «Главком».

Попри низку гострих геополітичних подій, зокрема затримання Вашингтоном Ніколаса Мадуро та американську підтримку іранських протестувальників, Москва також демонструє зацікавленість у збереженні контакту з президентом США.

Як підкреслює FT, російська сторона наразі максимально стримує критику на адресу Сполучених Штатів. Ба більше, у Кремлі позитивно оцінили ініціативу Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією. Зокрема, Дмитро Пєсков зазначив, що розв'язання питання з приєднанням острова може стати історичним досягненням Трампа світового масштабу.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін отримав запрошення від США увійти до складу Ради миру для Гази. Москва його вивчає і сподівається на контакти з американцями для з'ясування деталей. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Так, дійсно, президент Путін також отримав по дипломатичних каналах запрошення увійти до складу Ради миру, наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, в тому числі сподіваємося на контакти з американською стороною з тим, щоб прояснити всі нюанси», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Трамп формує Раду миру, і за постійне членство хоче мільярд доларів із країни. Зазначалося, що згідно із проєктом статут президент США стане першим головою цієї Ради та особисто визначатиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів – кожна держава-член матиме один голос, однак усі рішення потребуватимуть схвалення голови.

Також адміністрація Трампа думає над створенням Ради миру для України, яка могла б відстежувати виконання майбутньої мирної угоди. Як сказав виданню Financial Times високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах зі США, створення «Ради миру» для України (її також повинен очолювати американський президент) – «важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну».

