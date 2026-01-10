Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна

Трамп зазначив, що розраховує на збереження діалогу з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в проведенні операції із затримання Володимира Путіна, подібної до тієї, що була здійснена щодо Ніколаса Мадуро, пише «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп зазначив, що розраховує на збереження діалогу, хоча наразі й розчарований діями російського лідера.

За словами Трампа, попри значну допомогу Україні, зусилля європейських країн виявилися недостатніми, оскільки Москва не сприймає Європу як серйозну загрозу. Президент США підкреслив, що Путін побоюється лише Сполучених Штатів під його керівництвом, тоді як європейські лідери «відстали» і не мають належного впливу.

Одним із прикладів рішучості Вашингтона Трамп назвав нещодавнє захоплення російського нафтового танкера. Він підкреслив, що відсутність спротиву з боку РФ у цій ситуації є позитивним сигналом.

Попри запевнення у симпатії до народів Росії та Китаю, Трамп наголосив на непохитності своєї позиції щодо територіальних питань. Зокрема, він категорично відкинув можливість будь-якої присутності Росії поблизу Гренландії, заявивши, що США не допустять появи таких «сусідів» у цьому стратегічному регіоні.

Раніше Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати готові забезпечувати нафтою Китай і Росію. Таку заяву він зробив у контексті встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели.

Президент підкреслив, що США тепер «відкриті для бізнесу» і готові продавати енергоресурси як з власних родовищ, так і з територій, що перейшли під американське управління.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість забезпечити своїй країні домінування в нафтовій промисловості Венесуели, що допоможе знизити нафтові ціни до бажаного рівня в $50 за барель.

План, який опрацьовують у Білому домі, передбачає встановлення часткового контролю над державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela, зокрема через участь у купівлі та збуті основної частини видобутої нею нафти.