Український кіберспортсмен «s1mple» кілька разів потиснув руку росіянину: деталі скандалу

Український кіберспортсмен «s1mple» кілька разів потиснув руку росіянину: деталі скандалу
Костилєв вважався одним з найкращих гравців у світі, коли грав за українську організацію «Natus Vincere»
фото: скриншот з трансляції/Oleksandr Petryk

Українському спортсмену не став на заваді прапор РФ на формі в Шарипова

Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костилєв разом з польською командою «BCGame» з перемоги стартували на IEM Krakow, здолавши «Legacy» з рахунком 2:0. Про це повідомляє «Главком».

Українець став ключовою фігурою матчу, адже провів один із найкращих матчів за тривалий час і допоміг команді здійснити вражаючий камбек на карті «Overpass» – з 2:11 до 16:13.

Утім, матч привернув увагу не лише спортивним результатом. «s1mple» виступає в одному складі з російським гравцем Денисом «electroNic» Шариповим, і під час гри та після її завершення вони відкрито взаємодіяли як партнери по команді. Зокрема, неодноразово тиснули одне одному руки. Це різко контрастує з практикою в інших видах спорту, де українські спортсмени принципово уникають рукостискань із представниками Росії та Білорусі, а ті або відсторонені, або виступають під нейтральним прапором.

Станом на 2026 рік Олександр Костилєв продовжує виступати в одному колективі з громадянином РФ, у якого на футболці зображений національний прапор РФ. Публічне рукостискання та командне святкування перемоги між «s1mple» та «electroNic» стали приводом для критики з боку вболівальників, які вважають таку поведінку неприпустимою на тлі чинної ситуації в Україні.

На тлі бойкотів, скандалів і жорсткої позиції в традиційному спорті, кіберспорт знову демонструє іншу реальність. У той час як міжнародні федерації олімпійських видів спорту запроваджують щонайменше нейтральний статус для представниць країн-агресорів, кіберспорт продовжує дозволяти використання російського прапора. Це створює уявлення, що професійні та договірні зобов'язання всередині клубу домінують над загальнонаціональною позицією щодо спортивної ізоляції Росії. 

Нагадаємо, що ексгравець кіберспортивної команди Коноплянки поскаржився на порушення контракту. Бельгійський професійний гравець у CS2 Ніколас «Keoz» Дгуз, який представляє команду «kONO» з 2025 року, публічно заявив про серйозні порушення контрактних зобов’язань з боку клубу.

