Костилєв вважався одним з найкращих гравців у світі, коли грав за українську організацію «Natus Vincere»

Українському спортсмену не став на заваді прапор РФ на формі в Шарипова

Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костилєв разом з польською командою «BCGame» з перемоги стартували на IEM Krakow, здолавши «Legacy» з рахунком 2:0. Про це повідомляє «Главком».

Українець став ключовою фігурою матчу, адже провів один із найкращих матчів за тривалий час і допоміг команді здійснити вражаючий камбек на карті «Overpass» – з 2:11 до 16:13.

Утім, матч привернув увагу не лише спортивним результатом. «s1mple» виступає в одному складі з російським гравцем Денисом «electroNic» Шариповим, і під час гри та після її завершення вони відкрито взаємодіяли як партнери по команді. Зокрема, неодноразово тиснули одне одному руки. Це різко контрастує з практикою в інших видах спорту, де українські спортсмени принципово уникають рукостискань із представниками Росії та Білорусі, а ті або відсторонені, або виступають під нейтральним прапором.

Станом на 2026 рік Олександр Костилєв продовжує виступати в одному колективі з громадянином РФ, у якого на футболці зображений національний прапор РФ. Публічне рукостискання та командне святкування перемоги між «s1mple» та «electroNic» стали приводом для критики з боку вболівальників, які вважають таку поведінку неприпустимою на тлі чинної ситуації в Україні.

На тлі бойкотів, скандалів і жорсткої позиції в традиційному спорті, кіберспорт знову демонструє іншу реальність. У той час як міжнародні федерації олімпійських видів спорту запроваджують щонайменше нейтральний статус для представниць країн-агресорів, кіберспорт продовжує дозволяти використання російського прапора. Це створює уявлення, що професійні та договірні зобов'язання всередині клубу домінують над загальнонаціональною позицією щодо спортивної ізоляції Росії.

