Кремль «планує» майбутнє окупованого Приазов’я – розвідка

Кремль затвердив «стратегію» розвитку окупованого Приазов’я до 2040 року

Кремль затвердив так звану «Стратегію стійкого розвитку Приазов’я до 2040 року» – масштабний пропагандистський документ, мета якого – легітимізувати окупацію українських територій через економічні та бюрократичні механізми. Поки в регіоні тривають бойові дії, Росія малює плани щодо будівництва морських курортів та розведення устриць на захоплених землях Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«Документ декларує «екологічну трансформацію», розвиток інфраструктури, туризму, водного транспорту та рибного господарства, однак набір цілей до 2030 року має вигляд відірваного від реальності регіону, який перебуває в умовах війни, санкцій та деградації базової інфраструктури. Серед заявлених показників – покращення комунальних послуг для 2,58 млн осіб, створення «комфортних умов проживання» для 750 тис. мешканців та формування туристичного потоку на рівні 23,6 млн поїздок на рік. Ці цифри не підкріплені ні джерелами фінансування, ні чіткими механізмами реалізації, а перелік екологічно небезпечних об’єктів, з яких планують ліквідувати 17 із 30, у документі навіть не конкретизовано» , – зазначають у розвідці.

План реалізації стратегії включає 79 заходів, серед яких є доволі специфічні ініціативи:

Будівництво федерального курорту «Приморськ» у Запорізькій області;

Створення осетрових господарств та устричних ферм;

Промислове перероблення медуз.

Також задекларовано масштабні зміни водогосподарських схем Дону та Дніпра, що в умовах екологічної катастрофи після підриву Каховської ГЕС виглядає як чергова спроба маніпулювати природними ресурсами регіону.

За «цивільною» риторикою про розвиток водного транспорту ховається реальний намір Кремля – модернізація портової інфраструктури Азовського басейну.

«У підсумку стратегія – це інструмент політичної демонстрації контролю, що поєднує завищені соціально-економічні обіцянки з інфраструктурними проєктами, орієнтованими насамперед на інтереси держави-агресора, а не населення Приазов’я», – зазначають у розвідці.

Нагадаємо, російський уряд затвердив «стратегію сталого розвитку Приазов’я до 2040 року». У документі йдеться про «відновлення сприятливих екологічних умов», захист біоресурсів Азовського моря та розвиток рекреаційного потенціалу територій Приазов’я, які включають окуповані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.