Шольц назвав щомісячні втрати РФ на війні

За словами Шольца, російський диктатор готовий відправити на смерть велику кількість військових РФ

Президент РФ Путін готовий жертвувати великою кількістю своїх військових на війні проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає ntv.

За словами Шольца, російський диктатор готовий відправити на смерть велику кількість військових РФ у війні проти України.

«Є цифра, яка говорить про 24 тисяч загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця», – зазначив Шольц.

Причиною цього німецький канцлер назвав «імперіалістичну манію величі».

Також Шольц розповів, що йому казав Путін напередодні вторгнення в Україну. Канцлер розповів про свою зустріч з Путіним у Кремлі в лютому 2022 року «за тим довгим столом, який усі пам'ятають».

Путін, за словами канцлера Німеччини, продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони «можна змінювати за допомогою сили», без огляду на право.

Як розповів Шольц, зустріч із Путіним тривала чотири години. Російський диктатор хотів довести, що Україна та Білорусь – це Росія. Лукашенко свідомий цього й не має ілюзій, додав канцлер.

Серед інших причин для війни Путін назвав тоді те, що «Україна прямує в НАТО». Шольц, за його словами, відкрито сказав Путіну, що «про це не йдеться, принаймні, ще років 30».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що втрати російських загарбників на війні в Україні вп'ятеро більші, ніж втрати Сил оборони. За його словами, на одного загиблого українського захисника припадає п'ять ліквідованих росіян.