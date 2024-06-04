Держдеп США прокоментував відсутність Китаю на Глобальному саміті миру

Китай підтвердив свою відмову брати участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії

Вашингтон планує надалі пояснювати Пекіну своє невдоволення щодо підтримки Росії

Сполучені Штати Америки підтримують Глобальний саміт миру, але не бачать як його успішності може допомогти Китай, який відмовився від участі у заході через незапрошення Росії. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє «Голос Америки».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи поділяють у Вашингтоні занепокоєння Києва через відсутність на саміті Китаю, Міллер сказав, що нині США не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни.

«Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії», – сказав Міллер.

Посадовець зазначив, що Вашингтон планує і далі пояснювати Пекіну своє невдоволення такими його діями і планує притягати до відповідальності причетні до цього організації.

Натомість що ж стосується самого саміту миру, то Міллер наголосив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що захід матиме успіх.

«Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України», – додав Міллер.

На уточнення, чи буде присутнім на заході Держсекретар США Ентоні Блінкен, Міллер зазначив, що поки не володіє такою інформацією та «не має жодних даних про планування цього Саміту миру».

Нагадаємо, Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру та шантажем схиляє до цього інші країни. Натомість речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін ніколи не «роздмухував вогонь і не підживлював полум'я» російсько-української війни.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вже готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який розпочнеться за два тижні.