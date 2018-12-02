Прославлений бразильський майстер джиу-джитсу дебютує в UFC



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Крон Грейсі Фото взяте з сайту fightnews.info

Крон Грейсі вийде у клітку 26-го січня 2019 го року

Як і очікувалося, бразильський майстер джиу-джитсу Крон Грейсі уклав контракт з UFC. Дебют Крона відбудеться 26-го січня на турнірі UFC 233, де його суперником стане Алекс Касерес. Про це повідомляє Fightnews.

30-річний Грейсі має у своєму послужному списку чотири перемоги і жодної поразки, але свій останній поєдинок з ММА він провів цілих два роки тому, здобувши перемогу над японським ветераном Татсуї Каваджірі.