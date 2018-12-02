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    Прославлений бразильський майстер джиу-джитсу дебютує в UFC

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    Крон Грейсі - Прославлений бразильський майстер джиу-джитсу дебютує в UFC
    Крон Грейсі
    Фото взяте з сайту fightnews.info

    Крон Грейсі вийде у клітку 26-го січня 2019 го року

    Як і очікувалося, бразильський майстер джиу-джитсу Крон Грейсі уклав контракт з UFC. Дебют Крона відбудеться 26-го січня на турнірі UFC 233, де його суперником стане Алекс Касерес. Про це повідомляє Fightnews.

    30-річний Грейсі має у своєму послужному списку чотири перемоги і жодної поразки, але свій останній поєдинок з ММА він провів цілих два роки тому, здобувши перемогу над японським ветераном Татсуї Каваджірі.

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