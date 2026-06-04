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Росіяни зруйнували будинок лідера українського фігурного катання

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Росіяни зруйнували будинок лідера українського фігурного катання
Кирило Марсак родом із Херсона, який часто потрапляє під атаки росіян
фото: НОК України

Кирило Марсак поділився жахливими кадрами з місця подій

Український фігурист, учасник Олімпійських ігор 2026 року Кирило Марсак поділився в Instagram трагічною звісткою про знищення свого рідного будинку в Херсоні внаслідок чергової російської атаки дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Інстаграм спортсмена. 

Характер руйнувань

За словами спортсмена, влучний удар ворожого безпілотника призвів до масштабної пожежі, яка знищила близько 90% квартир у будинку, де він виріс. Найстрашнішою та найболючішою втратою цієї атаки стала загибель літньої жінки – бабусі його давньої найкращої подруги. Вона опинилася у вогняній пастці та не змогла вибратися з охопленої полум'ям оселі.

Будинок Кирила Марсака у Херсоні зазнав критичних ушкоджень
Будинок Кирила Марсака у Херсоні зазнав критичних ушкоджень
фото: Херсон: Non Fake

Цей жорстокий удар став черговою втратою для родини фігуриста: раніше російські обстріли вже завдавали пошкоджень його будинку, а також вщент зруйнували херсонську льодову арену, де Марсак колись розпочинав свій шлях у великому спорті. Наразі його батько захищає Україну в лавах Збройних сил, тоді як частина родини залишається в Херсоні, а сам фігурист змушений тренуватися та готуватися до змагань далеко від дому.

Послання Марсака міжнародним федераціям

На тлі особистої трагедії Марсак виступив із різкою критикою на адресу тих міжнародних спортивних функціонерів, які намагаються повернути представників країни-агресорки до змагань:

«І знову йдуть розмови про те, щоб дозволити російським представникам брати участь у міжнародних змаганнях. Це так цинічно з боку тих, хто так наполегливо вимагає повернути російських фігуристів. Єдине, що вони можуть представляти – біль, руйнування та смерть. Якщо ви можете це толерувати, ви – чудовисько».

Нагадаємо, що у Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена

Теги: фігурне катання спорт Херсон

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