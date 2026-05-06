Вболівальники «Реала» зібрала понад 1,2 млн підписів за відхід Мбаппе з клубу

Вболівальників обурила поїздка француза до Італії під час його короткострокової відпустки через травму

Фанати «Реала» не хочуть бачити Мбаппе у клубі

У мережі поширюється петиція фанатів «Реала» «Mbappe Out», які збирають підписи за відхід з клубу Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Зазначається, мадридські фанати зібрали вже понад 1,2 млн підписів.

Вважається, що вболівальників особливо обурила поїздка француза до Італії під час його короткострокової відпустки через травму.

Мбаппе помітили у Сардинії разом із актрисою Естер Експосіто. У цей момент команда вела боротьбу з «Барселоною» у Ла Лізі та щойно вилетіла з Ліги чемпіонів.

Також, за повідомленнями ЗМІ, у Мбаппе було помічено дисциплінарні проблеми. Він неодноразово запізнювався на командні заходи. Також зафіксовано випадки його зневажливого ставлення до персоналу клубу на тренуваннях.

Напруга посилилася через повідомлення про конфлікт Мбаппе з тренерським штабом Альваро Арбелоа та «боротьбу за владу» з іншою зіркою клубу Вінісіусом.

Формально петиція не має впливу на президента «Реала» Флорентіно Пересе, але у такий спосіб фанати намагаються створити тиск на нього.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)