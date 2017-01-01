П’ятов: З «Манчестер Сіті» ми будемо грати тільки на перемогу

Також Андрій зазначив, що матч з «Наполі» був уроком для гравців «Шахтаря»

Воротар «Шахтаря» Андрій П’ятов поділився очікуваннями від матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті». Голкіпер збірної України розповів, як тренер «Шахтаря» відреагував на поразку в матчі з «Наполі». «Що казав Фонсека після матчу з «Наполі»? Нічого особливого. Він



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Також Андрій зазначив, що матч з «Наполі» був уроком для гравців «Шахтаря»

Воротар «Шахтаря» Андрій П’ятов поділився очікуваннями від матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті».

Голкіпер збірної України розповів, як тренер «Шахтаря» відреагував на поразку в матчі з «Наполі».

«Що казав Фонсека після матчу з «Наполі»? Нічого особливого. Він подякував нам за настрій. Кожен з нас робив все можливе, ми намагалися грати в футбол до фінального свистка. Він сказав, що рахунок не відображає гру, але це футбол, і іноді такі нелогічні речі відбуваються. Зараз нам потрібно зробити правильні висновки і постаратися змінити хід подій в нашу користь», - сказав він.

Також Андрій П’ятов поділився настроєм на гру проти «Манчестер Сіті».

«Чи реально не програти «Манчестер Сіті», враховуючи їхню форму в цьому сезоні? Чому ні? Ми будемо грати перед нашими вболівальниками. Ми можемо зробити це, і, я думаю, що ми не будемо грати на нічию. Ми будемо грати тільки на перемогу. Можемо заробити додаткові очки – це головне. Подивимося, як це буде», - продовжив Андрій.

«Наскільки важливо для «Шахтаря» вийти в 1/8 Ліги чемпіонів? Напевно, ви розумієте, що ми ставимо перед собою найвищі цілі. Якщо ми не будемо прагнути до них, то не будемо «Шахтарем». Пройти в 1/8 фіналу – єдиний для нас бажаний результат зустрічі з Манчестер Сіті», – цитує П’ятова Football.ua.

Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться в середу, 6 грудня. Час початку зустрічі - 21:45. Для того, щоб пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів, «гірникам» вистачить нічиєї.