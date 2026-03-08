Головна Спорт Новини
«Полісся» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 19 туру УПЛ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Полісся» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 19 туру УПЛ
«Поліські вовки» спробують відірватися від киян у турнірній таблиці
фото: ФК «Динамо»

Центральний матч вихідних між претендентами на медалі прийме Житомир

Сьогодні, 8 березня, житомирське «Полісся» прийме київське «Динамо» в рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Динамо»

На 09:40 8 березня шанси команд виглядають приблизно рівними, вважають фахівці GGBET. На перемогу «поліських вовків» закладено коефіцієнт 2,48. Тим часом на звитягу столичного гранда виставлено кеф 3,03. Натомість підсумкову нічию запропоновано з балом 3,36. Високий коефіцієнт 13,24 закладено на результативну нічию (2:2). На тотал менше 1,0 виставлено кеф 6,27.

Передматчевий стан команд

Обидва колективи вдало розпочали другу половину сезону. Підопічні Руслана Ротаня здобули дві перемоги поспіль в УПЛ. Спершу житомиряни розібралися з міцним ковалівським «Колосом» (2:0). А потім доволі впевнено переграли черкаський ЛНЗ (3:1).

Героїв цих матчів кілька. Наприклад, Гуцуляк оформив гол і дві результативні передачі, новачок Краснопір – один м'яч і один асист, бомбардир Гайдучик – гол і асист. Гарне враження справив і зимовий новачок Емерллаху, який забив ЛНЗ.

Тим часом за плечима «біло-синіх» три звитяги після зимової паузи. Після непереконливої перемоги над львівським «Рухом» (1:0) кияни розгромили «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського (4:0). А посеред тижня «Динамо» ще й пройшло в півфінал Кубка України, здолавши петровський «Інгулець» (2:0).

Головна фігура в складі команди Ігоря Костюка на цьому етапі сезону – форвард Пономаренко. Він оформив три голи. Хавбеки Бражко та Піхальонок записали до свого активу по голу з асистом. У непоганій формі й ветерани Буяльський та Ярмоленко.

Історія очних зустрічей

У першому колі інтрига в поєдинку команд померла після першого тайму. На гол житомирця Йосефі «Динамо» відповіло ще до перерви м'ячем Герреро та дублем Буяльського. У другій половині добив «поліських вовків» Волошин. Та смуга невдач киян восени дозволили «Поліссю» обійти «біло-синіх» перед паузою.

Загалом команди провели п'ять очних матчів. Житомиряни здобули перемогу лише в першому поєдинку. Та з ковалів тієї звитяги (3:2) у сезоні 2023/24 в складі «Полісся» залишився тільки півзахисник Крушинський. Натомість два м'ячі в лавах «Динамо» забив Буяльський. Досвідчений хавбек – найкращий бомбардир протистояння (5 голів).

Де дивитися матч «Полісся» – «Динамо»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 18:00 за київським часом.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ ФК «Полісся»

