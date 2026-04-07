«Реал» – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
Вінісіус Жуніор (праворуч) раніше забивав «Баварії»
фото: EFE

Розповідаємо про центральний поєдинок вівторка на європейській арені

Сьогодні, 7 квітня 2026 року, мадридський «Реал» на арені «Бернабеу» зустрінеться з мюнхенською «Баварією» у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Однозначного лідера симпатій на 10:55 7 квітня немає, переконані букмекери GGBET. Імовірність перемоги «вершкових» оцінено балом 2,77. Натомість на виїзну звитягу німецького гранда запропоновано коефіцієнт 2,34. На нічию за підсумком перших 90 хвилин закладено кеф 4,12. Трохи інша ситуація склалася з місцем у півфіналі. На прохід «Реала» виставлено коефіцієнт 2,84. Натомість потенційний поступ «Баварії» у наступний раунд оцінено кеф 1,45. Тим часом на тотал менше 1,5 запропоновано кеф 7,23.

Передматчевий стан команд

На попередній стадії «вершкові» несподівано впевнено розібралися з англійським «Манчестер Сіті». Підопічні Альваро Арбелоа здолали «містян» двічі, зокрема вдома оформили розгром (3:0) із хет-триком півзахисника Вальверде. А ось з міжнародної паузи «Реал» вийшов із поразкою. У суботу мадридці не втримали нічию з «Мальоркою» у чемпіонаті Іспанії (1:2). Єдиний гол оформив центрбек Мілітан.

Зате німецький гранд у 1/8 фіналу двічі знищив «Аталанту» з Бергамо. Після виїзного розгрому (6:1) мюнхенці «додали» італійському клубу згори ще й на домашній арені (4:1). Тим часом у Бундеслізі «ротен» важко дався матч після перерви на поєдинки збірних. Мюнхенці «горіли» на виїзді Фрайбургу, але оформили вольову перемогу (3:2). Рятівником команди Венсана Компані став хавбек Бішоф із дублем.

«Реалу» не допоможе низка травмованих виконавців. Поза складом опинилися воротар Куртуа, оборонець Менді, хавбек Себальйос і нападник Родріго. Натомість в лазареті мюнхенців лише резервний кіпер Ульрайх. Ціла група «вершкових» ще й під загрозою дискваліфікації на матч-відповідь – оборонці Гюйсен і Каррерас, півзахисники Чуамені та Беллінгем, нападники Вінісіус і Мбаппе. У лавах «Баварії» таких бешкетників лише двоє (оборонець Упамекано, хавбек Лаймер).

Історія очних зустрічей

Команди багато разів перетиналися і в Кубку, і в Лізі чемпіонів. Перше протистояння відбулося ще в півфіналі сезону 1975/76. Тоді гору взяли мюнхенці. Після виїзної нічиєї (1:1) вони оформили впевнену домашню перемогу (2:0). А от переможцем із останнього побачення європейських грандів вийшов «Реал». У півфіналі турніру 2023/24 мадридці вирвали нічию на виїзді – на голи вінгера Сане та форварда Кейна дублем відповів нападник Вінісіус. А вдома на забитий м'яч оборонця Девіса двома відповів форвард Хоселу.

Загалом команди провели 28 поєдинків. За перемогами абсолютна рівність – по 12 звитяг на кожного, а що чотири поєдинки завершилися внічию. Різниця забитих і пропущених м'ячів наразі на користь «вершкових» – 46:45. Найкращим бомбардиром протистояння залишається португалець Роналду (дев'ять голів). А в лавах «Баварії» найбільше забив бразилець Елбер (чотири м'ячі). У різні роки команди зустрілися на груповому етапі, в 1/8 фіналу, чвертьфіналі, 1/2 фіналу, але жодного разу не потрапили одночасно до фіналу.

Де дивитися матч «Реал» – «Баварія»

Наживо поєдинок транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

