«Ліверпуль» офіційно звільнив головного тренера команди Слота

«Червоні» провалили цей сезон, посівши 5-е місце в чемпіонаті Англії

Англійський «Ліверпуль» офіційно оголосив про звільнення нідерландського головного тренера першої команди клубу Арне Слота. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Арне Слот очолив команду влітку 2024 року. За 2 сезони біля керма команди спеціаліст провів 113 матчів, здобувши 66 перемог та 18 нічиїх. Разом з «Ліверпулем» нідерландець виграв Англійську Прем'єр-лігу у сезоні 2024/25.

В сезоні АПЛ 2025/26 «Ліверпуль» фінішував на 5-му місці в турнірній таблиці і повторив найгірший результат останніх 10 сезонів. У Лізі чемпіонів «Ліверпуль» зі Слотом не проходив далі чвертьфіналу – «червоні» двічі поспіль вибували від ПСЖ.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Зазначається, що клуб вже розпочав пошук наступника. Фаворитом на посаду нового головного тренера «Ліверпуля» вважається іспанець Андоні Іраола, який до цього очолював «Борнмут».

Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.