«Ліверпуль» офіційно звільнив головного тренера команди Слота

Святослав Василик
Арне Слот залишив посаду головного тренера «Ліверпуля»
фото: ФК Ліверпуль
«Червоні» провалили цей сезон, посівши 5-е місце в чемпіонаті Англії

Англійський «Ліверпуль» офіційно оголосив про звільнення нідерландського головного тренера першої команди клубу Арне Слота. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Арне Слот очолив команду влітку 2024 року. За 2 сезони біля керма команди спеціаліст провів 113 матчів, здобувши 66 перемог та 18 нічиїх. Разом з «Ліверпулем» нідерландець виграв Англійську Прем'єр-лігу у сезоні 2024/25.

В сезоні АПЛ 2025/26 «Ліверпуль» фінішував на 5-му місці в турнірній таблиці і повторив найгірший результат останніх 10 сезонів. У Лізі чемпіонів «Ліверпуль» зі Слотом не проходив далі чвертьфіналу – «червоні» двічі поспіль вибували від ПСЖ.

Зазначається, що клуб вже розпочав пошук наступника. Фаворитом на посаду нового головного тренера «Ліверпуля» вважається іспанець Андоні Іраола, який до цього очолював «Борнмут».

Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Олійникова програла принциповій суперниці і вибула з «Ролан Гаррос»
Мальдера пояснив свої кадрові рішення в збірній України і згадав про Ярмоленка
Онофрійчук стала бронзовою призеркою Євро 2026 з художньої гімнастики в багатоборстві
«Карпати» здійснили два найдорожчі трансфери в історії клубу
Румунська гімнастка виступила на Чемпіонаті Європи під музику з радянського пропагандистського серіалу
