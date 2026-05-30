Румунська гімнастка виступила на Чемпіонаті Європи під музику з радянського пропагандистського серіалу

Артем Худолєєв
Вердес у вправах з м'ячем виступала під музику з «Пісні про далеку Батьківщину»
Румунська гімнастка Андреа Вердес виступила у фіналі багатоборства на Чемпіонаті Європи у вправах з м'ячем під музику із радянського пропагандистського серіалу «Сімнадцять миттєвостей весни». Про це повідомляє «Главком».

Вердес у вправах з м'ячем виступала під музику з «Пісні про далеку Батьківщину». Вона отримала за свій виступ 26,050 балів.

У підсумку, вона не потрапила до топ-10 та завершила боротьбу у багатоборстві континентальної першості.

Чемпіонат Європи проходить у Варні з 27 по 31 травня 2026 року.

Нагадаємо, українські гімнастки закрили обличчя руками і одягнули навушники під час виконання гімнів Росії і Білорусі на церемонії нагородження юніорок на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. 

Варвара Чубарова здобула бронзу у вправах з м’ячем, де перемогу здобула білоруска Кіра Бабкевич.

Софія Країнська стала срібною призеркою у фіналі зі стрічкою. Золото завоювала росіянка Яна Заїкіна.

Як повідомлялося, українська федерація гімнастики запускає глобальну кампанію у пам’ять про жертв війни.

«Ми закликаємо всі національні та міжнародні спортивні федерації світу, незалежно від виду спорту, а також атлетів, тренерів та вболівальників приєднатися до цього руху солідарності.

Як взяти участь:

  1. Зроби фото або відео, де ти закриваєш очі чи вуха руками.
  2. Для відеоформатів (Reels, TikTok, Shorts): Використовуй офіційний аудіотрек української сирени повітряної тривоги як фоновий звук. Нехай світ почує реальність, у якій атлети змушені тренуватися щодня.
  3. Опублікуй допис на своїх платформах із головними хештегами кампанії: #CloseYourEyesAndEars та #RememberUkraine», – йдеться у дописі УФГ.
Теги: пропаганда художня гімнастика спорт

Румунська гімнастка виступила на Чемпіонаті Європи під музику з радянського пропагандистського серіалу
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

