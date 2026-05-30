Румунська гімнастка виступила на Чемпіонаті Європи під музику з радянського пропагандистського серіалу

Вердес у вправах з м'ячем виступала під музику з «Пісні про далеку Батьківщину»

Румунська гімнастка Андреа Вердес виступила у фіналі багатоборства на Чемпіонаті Європи у вправах з м'ячем під музику із радянського пропагандистського серіалу «Сімнадцять миттєвостей весни». Про це повідомляє «Главком».

Вердес у вправах з м'ячем виступала під музику з «Пісні про далеку Батьківщину». Вона отримала за свій виступ 26,050 балів.

У підсумку, вона не потрапила до топ-10 та завершила боротьбу у багатоборстві континентальної першості.

Чемпіонат Європи проходить у Варні з 27 по 31 травня 2026 року.

Нагадаємо, українські гімнастки закрили обличчя руками і одягнули навушники під час виконання гімнів Росії і Білорусі на церемонії нагородження юніорок на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

Варвара Чубарова здобула бронзу у вправах з м’ячем, де перемогу здобула білоруска Кіра Бабкевич.

Софія Країнська стала срібною призеркою у фіналі зі стрічкою. Золото завоювала росіянка Яна Заїкіна.

Як повідомлялося, українська федерація гімнастики запускає глобальну кампанію у пам’ять про жертв війни.

«Ми закликаємо всі національні та міжнародні спортивні федерації світу, незалежно від виду спорту, а також атлетів, тренерів та вболівальників приєднатися до цього руху солідарності.

