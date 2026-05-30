Румунська гімнастка виступила на Чемпіонаті Європи під музику з радянського пропагандистського серіалу
Румунська гімнастка Андреа Вердес виступила у фіналі багатоборства на Чемпіонаті Європи у вправах з м'ячем під музику із радянського пропагандистського серіалу «Сімнадцять миттєвостей весни». Про це повідомляє «Главком».
Вердес у вправах з м'ячем виступала під музику з «Пісні про далеку Батьківщину». Вона отримала за свій виступ 26,050 балів.
У підсумку, вона не потрапила до топ-10 та завершила боротьбу у багатоборстві континентальної першості.
Чемпіонат Європи проходить у Варні з 27 по 31 травня 2026 року.
Нагадаємо, українські гімнастки закрили обличчя руками і одягнули навушники під час виконання гімнів Росії і Білорусі на церемонії нагородження юніорок на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.
Варвара Чубарова здобула бронзу у вправах з м’ячем, де перемогу здобула білоруска Кіра Бабкевич.
Софія Країнська стала срібною призеркою у фіналі зі стрічкою. Золото завоювала росіянка Яна Заїкіна.
Як повідомлялося, українська федерація гімнастики запускає глобальну кампанію у пам’ять про жертв війни.
«Ми закликаємо всі національні та міжнародні спортивні федерації світу, незалежно від виду спорту, а також атлетів, тренерів та вболівальників приєднатися до цього руху солідарності.
Як взяти участь:
- Зроби фото або відео, де ти закриваєш очі чи вуха руками.
- Для відеоформатів (Reels, TikTok, Shorts): Використовуй офіційний аудіотрек української сирени повітряної тривоги як фоновий звук. Нехай світ почує реальність, у якій атлети змушені тренуватися щодня.
- Опублікуй допис на своїх платформах із головними хештегами кампанії: #CloseYourEyesAndEars та #RememberUkraine», – йдеться у дописі УФГ.
