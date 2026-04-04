Оборонець «Київ-Баскета» виніс позитив із поразки збірної України від Іспанії

Український баскетболіст переконаний, що навіть зі світовим грандом можна змагатися

Зірка столичного «Київ-Баскета» Михайло Бублик поділився враженнями від поєдинку кваліфікації до Чемпіонату світу 2027 року проти збірної Іспанії на пресконференції за підсумками регулярної частини сезону Суперліги, повідомляє «Главком».

«Ми були розчаровані тим, що програли дві гри. Не було такого, що іспанці – немає шансів. Я вважаю, що ми можемо грати з ними, взагалі без питань. Щодо мого виступу, то зіграв чотири хвилини, але навіть за цей час можна здобути досвід. Коли ти молодий гравець, то ти всі 40 хвилин повинен бути у фокусі, тому що не знаєш, коли тренер може тебе випустити», – заявив оборонець.

У відборі до ЧС-2027 Бублик зіграв два поєдинки за національну команду. Наразі він входить до групи ротації «синьо-жовтих» і в середньому на паркеті проводить менше трьох хвилин. Також він провів тричі матчі в попередніх раундах кваліфікації.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.