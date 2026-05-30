Онофрійчук стала бронзовою призеркою Євро 2026 з художньої гімнастики в багатоборстві

Святослав Василик
Таїсія Онофрійчук здобула бронзу у багатоборстві на Чемпіонаті Європи 2026
фото: Катерина Титаренко
Українка здобуває медаль на третьому Чемпіонаті Європи поспіль

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук посіла третє місце у фіналі особистого багатоборства Чемпіонату Європи 2026 в болгарській Варні. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі особистого багатоборства Онофрійчук спершу виступила у вправах з м'ячем та обручем і посіла четверті місця у двох перших дисциплінах. У другому раунді лідерка збірної України виступила у вправах з булавами та стрічкою і у підсумку виборола бронзу особистого багатоборства. Найкращий результат Онофрійчук показала у вправах із булавами – стала другою, із 29.850 бала.

Онофрійчук стала першою українською гімнасткою за 10 років, яка двічі поспіль здобула медаль багатоборства на Чемпіонаті Європи. Перед нею це вдалося Анні Різатдіновій у 2014 і 2016 роках, яка двічі поспіль взяла бронзу. Таїсія здобула медаль на третьому Чемпіонаті Європи поспіль. За кар'єру це її сьома континентальна нагорода.

Онофрійчук протягом Євро-2026 також проведе окремий фінал вправи з м'ячем у неділю, 31 травня.

Нагадаємо, лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук тріумфально завершила третій етап Кубка світу 2026 року в Баку, здобувши загалом три нагороди та закріпивши свій статус лідерки поточного сезону.

За підсумками трьох етапів Онофрійчук є найрезультативнішою гімнасткою Кубка світу 2026 року, маючи у своєму активі сім нагород, шість із яких найвищого ґатунку. Поточний сезон вже став для спортсменки рекордним за кількістю перемог, адже за весь минулий рік вона здобула чотири золоті медалі, тоді як зараз цей показник було перевершено ще до середини весни.

Наразі українка впевнено очолює світовий рейтинг, а заключним випробуванням серії для неї стане четвертий етап у Мілані, запланований на 10-12 липня, де Таїсія спробує перевершити свій особистий рекорд за загальною кількістю подіумів за один сезон, який наразі становить 12 медалей.

Теги: художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

