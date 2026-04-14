«Будучность» Ковляра поступилася лідеру Адріатичної ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Будучность» Ковляра поступилася лідеру Адріатичної ліги
«Будучность» Ковляра йде четвертою в Адріатичній лізі

Ковляр відіграв 11 хвилин, набрав 2 очки, зібрав 2 підбирання

У понеділок, 13 квітня 2026 року, гравець збірної України з баскетболу Олександр Ковляр взяв участь у поєдинку Адріатичної ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чорногорська «Будучность» Ковляра програла «Дубаю» 78:89 в матчі регулярного чемпіонату Адріатичної ліги. «Дубай» після цієї перемоги лідирує в Адріатичній лізі, «Будучность» йде четвертою за тур до кінця регулярки.

Український захисник Олександр Ковляр відіграв 11 хвилин, набрав 2 очки (1/3 двоочкові, 0/2 двоочкові), зібрав 2 підбирання при 1 втраті та 4 фолах.

Загалом в цьому сезоні в Адріатичній лізі Ковляр зіграв 22 матчі, в середньому граючи 17.0 хвилин, набирає 6.3 очка, 1.6 підбирання та 2.5 передачі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
