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    Французький «Ліон» створив найбільшу сенсацію в перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

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    Маттейс Де Ліґт зіграв більшу частину матчу з розбитою головою - Французький «Ліон» створив найбільшу сенсацію в перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)
    Маттейс Де Ліґт зіграв більшу частину матчу з розбитою головою
    Getty Images (c) UEFA.com

    Ліонці перемогли команду Кріштіану Роналду

    Французький «Олімпік» з Ліона несподівано переміг найкращу команду Італії «Ювентус» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    «Олімпік» (Ліон, Франція) – «Ювентус» (Турин, Італія) – 1:0

    Гол: 1:0 – Тузар (31)

    «Олімпік»: Антоні Лопеш – Денайєр (к), Марсело, Марсал – Лео Дюбуа (Кенні Тете, 78), Ґімараєш Бруно, Тузар, Ауар, Максвел Корне (Йоакім Андерсен, 81) – Екамбі (Мартен Терр’є, 66), Мусса Дембеле. Тренер – Руді Ґарсія

    «Ювентус»: Щесни – Даніло, Бонуччі (к), Де Ліґт, Алекс Сандро – Бентанкур, Міралем П’яніч (Аарон Ремзі, 62), Рабіо (Федеріко Бернардескі, 78) – Хуан Квадрадо (Іґуаїн, 70), Дібала, Кріштану Роналду. Тренер – Мауріціо Саррі

    Судді: Хесус Хіль Мансано – Дієґо Барберо, Анхель Невадо (всі – Іспанія)

    Попередження: Марсело (28), Максвел Корне (61)

    26 лютого. Ліон. Стадіон «Олімпік»

    Ліонці виглядали привабливішими впродовж усього матчу і втілили цю перевагу завдяки влучному удару з близької відстані від Люки Тузара у середині першого тайму.

    Матч-відповідь відбудеться у Турині 17 березня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Мауріціо Саррі Ґонсало Іґуаїн Міралем П'яніч Федеріко Бернардескі ФК Ювентус Алекс Сандро Леонардо Бонуччі Даніло Войцех Щесни ФК Олімпік (Ліон) Антоні Лопеш Лео Дюбуа Марсело Фернандо Марсал Люка Тузар Максвел Корне Мусса Дембеле Маттейс Де Ліґт Кріштіану Роналду Йоакім Андерсен Аарон Ремзі Джейсон Денайєр Пауло Дібала Хуан Квадрадо Кенні Тете Адрієн Рабіо Ґімараєш Бруно Гуссем Ауар Родріґо Бентанкур Токо Екамбі Мартен Терр’є Руді Ґарсія
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