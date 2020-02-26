Французький «Ліон» створив найбільшу сенсацію в перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)
Ліонці перемогли команду Кріштіану Роналду
Французький «Олімпік» з Ліона несподівано переміг найкращу команду Італії «Ювентус» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
«Олімпік» (Ліон, Франція) – «Ювентус» (Турин, Італія) – 1:0
Гол: 1:0 – Тузар (31)
«Олімпік»: Антоні Лопеш – Денайєр (к), Марсело, Марсал – Лео Дюбуа (Кенні Тете, 78), Ґімараєш Бруно, Тузар, Ауар, Максвел Корне (Йоакім Андерсен, 81) – Екамбі (Мартен Терр’є, 66), Мусса Дембеле. Тренер – Руді Ґарсія
«Ювентус»: Щесни – Даніло, Бонуччі (к), Де Ліґт, Алекс Сандро – Бентанкур, Міралем П’яніч (Аарон Ремзі, 62), Рабіо (Федеріко Бернардескі, 78) – Хуан Квадрадо (Іґуаїн, 70), Дібала, Кріштану Роналду. Тренер – Мауріціо Саррі
Судді: Хесус Хіль Мансано – Дієґо Барберо, Анхель Невадо (всі – Іспанія)
Попередження: Марсело (28), Максвел Корне (61)
26 лютого. Ліон. Стадіон «Олімпік»
Ліонці виглядали привабливішими впродовж усього матчу і втілили цю перевагу завдяки влучному удару з близької відстані від Люки Тузара у середині першого тайму.
Матч-відповідь відбудеться у Турині 17 березня.