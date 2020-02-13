Зірка «Манчестер Сіті» покинув дівчину-модель за порадою мами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель вбита горем

«І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала»… (с)

Британський таблоїд The Sun повідомив трагікомічні подробиці з життя зірки світового футбола – форварда команди «Манчестер Сіті» бразильця Габріеля Жезуса.

Виявилося, що 22-річний одноклубник Олександра Зінченка покинув свою дівчину через те, що вона не подобалась його матусі.

Жесус минулого року почав зустрічатися з відомою бразильською моделлю Фернандою К’єро, але про те дізналася мама футболіста – Вера Лусія. Вона заборонила дівчині переїздити з Бразилії до Англії. Та не послухалася й, немов дружина декбирста, поїхала на Північ н власних страх і ризик. Звичайно, її не пустили на поріг, але закохана модель не знітилась та винайняла готель. У жовтні пара все ж об’єдналася, але під Різдво сталося невідворотнє – Жесус та Фернанда розійшлися. При чому все сталося так підступно, що мимоволі відчуваєш мудру материнську руку.

Переглянути цей допис в Instagram A torcedora oficial tá kiridãnnnn Допис, поширений Fernanda Queiroz (@fequeirozofc) 28 Лис 2019 р. о 1:03 PST

На новорічні свята дівчина полетіла до Бразилії до сім'ї, а в цей час Жезус розірвав відносини - відписався від неї в instagram, подзвонив і сказав, що все скінчено.

«Сказав, що не хоче відносин і вважає за краще зосередитися на кар'єрі», - прокоментував історію журналістам-розслідувачам близький до «Сіті» анонім і додав, що Фернанда вбита горем.

Зауважимо, що ця ситуація доволі типова. Батьки вклали гроші та сили у своїх дітей-спортсменів, а ті – як правило, крім спорту нічого не знають. А навколо – купа небезпек. Саме так вважає Вера Лусія. Вона жорстко вчепилася у свого 22-річного сина - мама Жезуса контролює його зарплату (футболіст заробляє 90 тисяч фунтів на тиждень), забороняє йому випивати, курити і відвідувати нічні клуби. Тому у сердешної моделі не було жодних шансів.

Джерело: Главком СПОРТ