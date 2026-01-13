Головна Спорт Новини
«Реал» звільнив з посади головного тренера Хабі Алонсо

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
«Реал» звільнив з посади головного тренера Хабі Алонсо
Алонсо був запропонований трирічний контракт з клубом, який у підсумку був достроково розірваний
фото: Reuters

Мадридський клуб радикально діяв після поразки від «Барселони»

Мадридський «Реал» офіційно оголосив про відставку Хабі Алонсо з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком»

Рішення про розірвання контракту за взаємною згодою сторін було ухвалене одразу після поразки від «Барселони» з рахунком 2:3 у фіналі Суперкубка Іспанії. Алонсо очолював «вершкових» з літа 2025 року, і під його керівництвом команда провела 32 матчі, здобувши 24 перемоги. Попри те, що мадридці наразі посідають друге місце в Ла Лізі з відставанням у чотири очки від лідера, керівництво клубу вирішило вдатися до радикальних змін.

Новим керманичем команди призначено Альваро Арбелоа. Для 42-річного фахівця, який раніше очолював «Кастілью» та юнацькі команди «бланкос», це буде перший досвід роботи на елітному дорослому рівні. Арбелоа є знаковою фігурою для клубу: як гравець він провів за «Реал» 238 матчів і двічі вигравав Лігу чемпіонів. Його дебют на новій посаді відбудеться вже 14 січня у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти «Альбасете».

За інформацією видання Marca, звільнення Алонсо стало повною несподіванкою для футболістів. Гравці дізналися про відставку тренера з офіційної заяви клубу вже по поверненню до Мадрида. У роздягальні панувало переконання, що мінімальна поразка у фіналі Суперкубку не стане приводом для звільнення, оскільки комунікація та робочий процес між командою та Хабі Алонсо останнім часом були на високому рівні.

Нагадаємо, що у складі «Реала» грає воротар Андрія Луніна. Український голкіпер цього сезону отримував обмаль ігрового часу, провівши лише два матчі, в одному з яких навіть виводив команду з капітанською пов’язкою.

Нагадаємо, що «Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру. «Барселона» стала володарем Суперкубка Іспанії-2026, здобувши вольову перемогу над мадридським «Реалом» у видовищному «Ель-Класико» з рахунком 3:2.

До слова, гравець «Барселони» показав фанатам «Реала» непристойний жест після перемоги у Суперкубку Іспанії. Захисник «Барселони» Пау Кубарсі підійшов до бічної лінії поля і кілька разів продемонстрував трибунам непристойний жест.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Хабі Алонсо

