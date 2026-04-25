Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер «Реала» Арбелоа вигнав зі складу відомого хавбека

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Дані Себальйос потрапив у неласку ентренадора
фото: EFE

Керманич «вершкових» побив горщики з місцевим футболістом

Півзахисник Дані Себальйос усунений від першої команди мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Мігеля Анхеля Діаса.

Посеред тижня стався конфлікт хавбека з головним тренером іспанського гранда Альваро Арбелоа. Себальйос незадоволеним тим, що після відновлення після травми на початку квітня не провів на полі жодної хвилини. Натомість він просидів чотири поєдинки поспіль на лаві запасних.

Керманич мадридців претензії підопічного не сприйняв. Він прибрав Себальйоса зі списку виконавців на матч 32-го туру проти севільського «Бетіса» (1:1). Більше того, Арбелоа, найімовірніше, не розраховуватиме на хавбека до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Себальйос випав із основної обойми «вершкових». До свого активу він записав лише 22 поєдинки в усіх турнірах без результативних дій. Контракт півзахисника з «Реалом» чинний до літа 2027 року.

Тим часом оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Дані Себальос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua