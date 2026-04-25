Тренер «Реала» Арбелоа вигнав зі складу відомого хавбека

Керманич «вершкових» побив горщики з місцевим футболістом

Півзахисник Дані Себальйос усунений від першої команди мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Мігеля Анхеля Діаса.

Посеред тижня стався конфлікт хавбека з головним тренером іспанського гранда Альваро Арбелоа. Себальйос незадоволеним тим, що після відновлення після травми на початку квітня не провів на полі жодної хвилини. Натомість він просидів чотири поєдинки поспіль на лаві запасних.

Керманич мадридців претензії підопічного не сприйняв. Він прибрав Себальйоса зі списку виконавців на матч 32-го туру проти севільського «Бетіса» (1:1). Більше того, Арбелоа, найімовірніше, не розраховуватиме на хавбека до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Себальйос випав із основної обойми «вершкових». До свого активу він записав лише 22 поєдинки в усіх турнірах без результативних дій. Контракт півзахисника з «Реалом» чинний до літа 2027 року.

Тим часом оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.