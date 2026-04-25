Моурінью зберіг інтригу щодо власного майбутнього на фоні чуток про «Реал»

Португальський фахівець підживив інтерес до власної персони

Керманич лісабонської «Бенфіки» Жозе Моурінью наразі не знає, де працюватиме в наступному сезоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

«Особливий» матиме час на роздуми про майбутнє після завершення цієї кампанії. Контракт досвідченого фахівця з португальським грандом розрахований до літа 2027 року. Проте, в договорі сторони передбачили опцію дострокового завершення співпраці.

«Усі знають ситуацію. Коли сезон завершиться, то ми матимемо 10 днів, щоб вирішити – продовжувати чи попрощатися. Я сказав усе, що мав сказати. Я вже сказав достатньо – можливо, навіть більше за достатньо, тож необхідності говорити більше немає», – заявив Моурінью.

Суперагент Жорже Мендеш нібито намагається прилаштувати свого клієнта в мадридський «Реал». Моурінью вже працював із «вершковими» в 2010-2013 роках. Королівський клуб у цей період завоював по одному титулу Ла Ліги, Кубку та Суперкубку Іспанії.

До слова, «Реал» задумав попрощатися з п'ятьма футболістами. До списку «на вихід» потрапили гучні прізвища. «Вершкові» надалі не розраховують на капітана Карвахаля, його колег у лінії оборони Асенсіо та Алабу, а також півзахисників Камавінгу та Себальйоса.

