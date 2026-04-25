Моурінью зберіг інтригу щодо власного майбутнього на фоні чуток про «Реал»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Моурінью зберіг інтригу щодо власного майбутнього на фоні чуток про «Реал»
Жозе Моурінью не поспішає з кар'єрними рішеннями
фото: Reuters

Португальський фахівець підживив інтерес до власної персони

Керманич лісабонської «Бенфіки» Жозе Моурінью наразі не знає, де працюватиме в наступному сезоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

«Особливий» матиме час на роздуми про майбутнє після завершення цієї кампанії. Контракт досвідченого фахівця з португальським грандом розрахований до літа 2027 року. Проте, в договорі сторони передбачили опцію дострокового завершення співпраці.

«Усі знають ситуацію. Коли сезон завершиться, то ми матимемо 10 днів, щоб вирішити – продовжувати чи попрощатися. Я сказав усе, що мав сказати. Я вже сказав достатньо – можливо, навіть більше за достатньо, тож необхідності говорити більше немає», – заявив Моурінью.

Суперагент Жорже Мендеш нібито намагається прилаштувати свого клієнта в мадридський «Реал». Моурінью вже працював із «вершковими» в 2010-2013 роках. Королівський клуб у цей період завоював по одному титулу Ла Ліги, Кубку та Суперкубку Іспанії.

До слова, «Реал» задумав попрощатися з п'ятьма футболістами. До списку «на вихід» потрапили гучні прізвища. «Вершкові» надалі не розраховують на капітана Карвахаля, його колег у лінії оборони Асенсіо та Алабу, а також півзахисників Камавінгу та Себальйоса.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

Тренер «Реала» Арбелоа вигнав зі складу відомого хавбека
Тренер «Реала» Арбелоа вигнав зі складу відомого хавбека
«Манчестер Сіті» встановив новий рекорд із виходом у фінал Кубка Англії
«Манчестер Сіті» встановив новий рекорд із виходом у фінал Кубка Англії
Моурінью зберіг інтригу щодо власного майбутнього на фоні чуток про «Реал»
Моурінью зберіг інтригу щодо власного майбутнього на фоні чуток про «Реал»
Президент сенсації чемпіонату Італії готовий відпустити перспективного тренера в «Челсі»
Президент сенсації чемпіонату Італії готовий відпустити перспективного тренера в «Челсі»
Анчелотті та два володарі «Золотого м'яча» введені в Зал слави «Мілана»
Анчелотті та два володарі «Золотого м'яча» введені в Зал слави «Мілана»
Кохан встановив найкращий результат сезону та здобув медаль на змаганнях у Кенії
Кохан встановив найкращий результат сезону та здобув медаль на змаганнях у Кенії

