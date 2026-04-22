Відома доля Луніна: «Реал» задумав попрощатися з п'ятьма футболістами

Королівський клуб запланував кадрову чистку на літо

Мадридський «Реал» у міжсезоння прагне здихатися п'ятьох виконавців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Nacional.

До списку «на вихід» потрапили гучні прізвища. «Вершкові» надалі не розраховують на капітана команди Дані Карвахаля, його колег у лінії оборони Рауля Асенсіо та Давіда Алабу, а також півзахисників Едуардо Камавінгу та Дані Себальйоса. Пріоритет гранда – продовжити контракт із нападником Вінісіусом.

Алаба та Карвахаль підуть з команди вільними агентами. Натомість за тріо інших «Реал» планує виручити непогані кошти. Контракт із Себальйосом розрахований до літа 2027 року, з Камавінгою – до кінця сезону 2028/29, а з Асенсіо – до літа 2031-го.

Водночас до основної обойми «вершкових» у цій кампанії належить лише дует наймолодших. Асенсіо провів 31 матч у всіх турнірах (два голи, один асист), а Камавінга зіграв 38 поєдинків (два м'ячі, одна результативна передача). Тим часом на воротаря Андрія Луніна в «Реалі» розраховують і надалі.

Андрій Лунін у сезоні 2025/26

Прем'єрний матч у кампанії українець провів у листопаді. Тоді він підмінив бельгійця Куртуа в основному раунді Ліги чемпіонів проти пірейського «Олімпіакоса» (4:3).

Ще два поєдинки взимку кіпер провів у Кубку Іспанії. У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті» українець замінив Куртуа в перерві. Був основним у наступних шести поєдинках поспіль.

На цей момент Лунін зіграв 10 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 20 м'ячів. Зберіг ворота сухими голкіпер лише в матчі з англійським грандом.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» розібралися з «Алавесом» (2:1) у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, мадридці скоротили відставання від «Барселони» нагорі турнірної таблиці Ла Ліги до шести пунктів. Щоправда, каталонці мають матч у запасі.

Похід за Кубком Іспанії «Реал» завершив у 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед цим «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, капітан «Реала» Дані Карвахаль незадоволений браком ігрового часу в сезоні. Іспанець важко сприймає втрату важливості в роздягальні. Оборонець переконаний, що здатен приносити користь «вершковим» навіть у 34 роки.

