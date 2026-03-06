«Реал» зробив володаря «Золотого м'яча-2024» пріоритетною ціллю – ЗМІ

Королівський клуб знайшов підсилення в чемпіонаті Англії

Півзахисник англійського «Манчестер Сіті» Родрі став найбажанішим трансфером для мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Radio Marca.

Керівництво «вершкових» переконане, що хавбек – саме той виконавець, якого бракує іспанському гранду. «Містяни» нібито будуть готові відпустити Родрі влітку. Сума відступних складе щонайменше 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Родрі поступово відвоював місце в основі «Манчестер Сіті». Майже всю минулу кампанію іспанець пропустив через важку травму коліна. У сезоні 2025/26 півзахисник провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив два м'ячі.

Родрі – уродженець Мадрида. Проте, виховувався він в академії столичного «Атлетіко». Щоправда, на дорослому рівні хавбек дебютував у складі іспанського «Вільярреала».

Нагадаємо, раніше «Реал» надовго втратив нападника Родріго Гоеса. Бразилець порвав «хрести» правого коліна. Він вибув до кінця кампанії, пропустить ЧС-2026 і не повернеться на поле щонайменше півроку.

Тим часом фанати «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.