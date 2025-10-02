Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном
До основного списку Реброва ввійшли 25 гравців, до резервного – шестеро
фото: Дан Балашов

Збір національної команди розпочнеться 6 жовтня в Польщі

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим оголосив імена футболістів, які готуватимуться до поєдинків відбору чемпіонату світу з футболу проти Ісландії (10 жовтня, Рейк’явік, 21:45 за Києвом) та Азербайджану (13 жовтня, Краків, 21:45 за Києвом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До основного списку ввійшли 25 гравців, до резервного – шестеро.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Полісся» Житомир), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко («Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія).

Резервний список: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва – «Динамо» Київ), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва – «Шахтар» Донецьк), Євген Чеберко («Коламбус Крю» США), Максим Таловєров («Сток Сіті» Сток-он-Трент, Англія).

Збір національної команди розпочнеться 6 жовтня в Польщі. 8-го числа синьо-жовті вирушать до Рейк’явіка, де 9-го відбудуться традиційні передматчеві пресконференція Сергія Реброва та одного з його футболістів (початок – о 20:30 за київським часом) і тренування (21:00 за київським часом) на арені поєдинку Ісландія – Україна, стадіоні «Лейгардальсведлюр». Повернення до Польщі заплановано на 11 жовтня.

12 жовтня в Кракові відбудуться вже традиційні заходи перед матчем Україна – Азербайджан. О 17:30 за місцевим часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців, а о 18:00 – тренування збірної України.

Спілкування з представниками ЗМІ азербайджанської сторони й тренування наших суперників розпочнуться о 19:30 та 20:00 за місцевим часом відповідно.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Маліновський Віктор Циганков Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Олександр Тимчик Микола Матвієнко Олександр Зубков Євген Чеберко Олексій Гуцуляк Олександр Піхальонок Артем Довбик Валерій Бондар Юхим Конопля Руслан Нещерет Артем Бондаренко Анатолій Трубін Олександр Назаренко Дмитро Різник Ілля Забарний Іван Калюжний Георгій Судаков Дмитро Криськів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщини може стати другою збірною серед членів УЄФА, яка зможе зіграти проти країни-агресора
Збірні Росії та Угорщини з футболу ведуть переговори щодо проведення товариської гри
29 вересня, 14:26
У прямому ефірі гру Південна Корея – Україна можна буде переглянути на каналі Суспільне Спорт
Південна Корея – Україна: де дивитися гру чемпіонату світу U20 з футболу
27 вересня, 13:31
У соцмережах Бленуце знайшли репости російського пропагандиста Соловйова
«Динамо» хоче продати скандального румунського нападника – ЗМІ
25 вересня, 11:27
Володарем «Золотого м'яча» 2025 року став гравець «ПСЖ» Усман Дембеле
Визначився володар «Золотого м'яча»
22 вересня, 23:51
СФК «Муроване/Ямпіль» наразі є Другої ліги чемпіонату Львівщини
Нігерійський тренер клубу з Львівщини підірвав соцмережі емоційним зверненням до підопічних
22 вересня, 09:47
Суперником українок у першому кваліфікаційному раунді стала албанська «Влазнія»
Жіночий Кубок Європи: «Колос» вибув із турніру
18 вересня, 13:07
Клуб українця «Емполі» з 4 очками перебуває на 9 позиції Серії В
Запалює в Італії. 18-річний український форвард Попов забив гол у третій грі поспіль
15 вересня, 11:05
Україна поступилась Франції з рахунком 0:2 у відборі на чемпіонат світу-2026
Україна – Франція: небезпечні моменти «синьо-жовтих» (відео)
6 вересня, 00:49
До кінця першого тайму Франція домінувала на полі, а Україна більше займалася обороною
Україна поступилась Франції з рахунком 0:2 у відборі на чемпіонат світу-2026
5 вересня, 23:40

Новини

Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном
Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном
«Дніпро» не потрапило в основний раунд Кубка Європи ФІБА
«Дніпро» не потрапило в основний раунд Кубка Європи ФІБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом
Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua