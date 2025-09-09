Головна Спорт Новини
Відбір на Чемпіонат світу. Азербайджан – Україна: результат матчу

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Відбір на Чемпіонат світу. Азербайджан – Україна: результат матчу
фото: Дана Балашова/uaf

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1. Про це повідомляє «Главком».

Відбір чемпіонату світу. Група D

  • Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
  • Голи: Махмудов (72, з пен.) — Судаков (51).

Суперники України Франція та Ісландія проведуть очний поєдинок у вівторок, 9 вересня, о 21:45 за Києвом. Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

