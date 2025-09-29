Збірні Росії та Угорщини з футболу ведуть переговори щодо проведення товариської гри
У рамках обговорень розглядається можливість проведення матчу як у Будапешті, так і у Москві
Згідно з інформацією пропагандистів, представники та агенти від Федерації футболу Угорщини та Російського футбольного союзу ведуть консультації щодо можливого проведення товариського матчу між збірними Росії та Угорщини у 2026 році. Про це повідомляє «Главком».
Зазначається, що російська, і угорська сторони зараз розробляють календарі ігор наступного року і шукають потенційних суперників. У рамках цих обговорень розглядається можливість проведення матчу як у Будапешті, так і у Москві.
У разі досягнення домовленості збірна Угорщини стане другою національною командою серед членів УЄФА з 2022 року, яка зможе зіграти проти країни-агресора, після збірної Сербії.
Російські футбольні клуби та збірні відсторонені від участі у змаганнях під егідою УЄФА з лютого 2022 року.
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
Коментарі — 0