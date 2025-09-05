Головна Спорт Новини
Україна поступилась Франції з рахунком 0:2 у відборі на чемпіонат світу-2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
До кінця першого тайму Франція домінувала на полі, а Україна більше займалася обороною
фото: Reuters

Наступний поєдинок українська команда проведе 9 вересня проти Азербайджану

Збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща, повідомляє «Главком».

На 10-й хвилині матчу Франція відкрила рахунок. Після передачі з лівого флангу від Майкла Олісе, французи повели 1:0. Україна намагалася відповісти кількома атакуючими діями, однак їй не вдалося створити серйозних моментів біля воріт французького голкіпера.

До кінця першого тайму Франція домінувала на полі, а Україна більше займалася обороною. Попри а кілька перспективних атак від «синьо-жовтих», м’яч не потрапив у сітку воріт.

На 82-й хвилині Франція подвоїла свою перевагу. Кіліан Мбаппе обіграв Іллю Забарного та точно пробив у дальній кут – 2:0. Українці намагалися боротися за повернення в гру, проте атаки часто завершувалися надійною обороною французів.

Ця поразка відправила Україну на третє місце в групі. Наступний поєдинок українська команда проведе 9 вересня проти Азербайджану.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

