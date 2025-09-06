Україна – Франція: небезпечні моменти «синьо-жовтих» (відео)

Україна поступилась Франції з рахунком 0:2 у відборі на чемпіонат світу-2026

Наступний поєдинок українська команда проведе 9 вересня проти Азербайджану

Збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу-2026, але мала кілька небезпечних моментів для того, щоб зрівняти рахунок.

Главком зібрав добірку моментів «синьо-жовтих».

Ключові моменти для України:

19-та хвилина – після помилки Олександра Зубкова, який не точне віддав передачу на Єгора Ярмолюка, Франція скористалася можливістю для контратаки. Однак, на шляху м'яча став Анатолій Трубін, який зробив важливий сейв після удару Майкла Олісе.

45-та хвилина – перший удар по воротах Франції: Артем Довбик пробив з-за меж штрафного майданчика, але його спробу заблокували французькі захисники, й м'яч пішов на кутовий.

65-та хвилина – ще один небезпечний момент біля воріт Франції: Артем Довбик отримав подачу з флангу і пробив по воротах, але Ібрагіма Конате в останній момент вибив м'яч з лінії воріт, не давши українцям зрівняти рахунок.

66-та хвилина – Україна ледь не досягла мети після штрафного удару Георгія Судакова: м'яч відскочив до Івана Калюжного, чий удар в стійку підправив Ілля Забарний. Це був один з найбільш небезпечних моментів для «синьо-жовтих».

Ця поразка відправила Україну на третє місце в групі. Наступний поєдинок українська команда проведе 9 вересня проти Азербайджану.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Відзначимо, що 5 вересня у рамках відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 відбулися кілька важливих матчів, в яких збірні змагалися за кваліфікацію на турнір. «Главком» публікував результати всіх матчів.