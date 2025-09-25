Головна Спорт Новини
«Динамо» хоче продати скандального румунського нападника – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У соцмережах Бленуце знайшли репости російського пропагандиста Соловйова
фото: Динамо

Зазначається, що «Динамо» планує продати Бленуце вже взимку

Київське «Динамо» повідомило головному тренеру збірної Румунії Мірчі Луческу, що новачок команди Владіслав Бленуце навряд чи залишиться у клубі після зимового трансферного вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на GSP.ro.

За інформацією джерела, кілька днів тому представники киян зв’язалися з Луческу та поінформували його про майбутні зміни. Причиною такого рішення став тиск з боку уболівальників, з яким керівництво клубу більше не може справлятися.

Зазначається, що «Динамо» планує продати 23-річного нападника вже взимку та прагне повернути хоча б частину з 1,8 мільйона євро, витрачених на його трансфер.

Як повідомляло BBC, після того, як «Динамо» вже оголосило про контракт з Бленуце, у його соцмережах знайшли репости російського пропагандиста Володимира Соловйова, де він називає молдавську владу «пі..ми».

З постів можна зробити припущення, що футболіст захоплюється російською культурою, наприклад, серіалом «Бригада» .

ЗМІ писали, що дружина гравця також робила репости виступів президента РФ Володимира Путіна.

Все це з'являлося у соцмережах футболіста вже після великого вторгнення Росії до України. Після скандалу футболіст почав закривати свої сторінки у тік-тоці та в Instagram.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

ФК «Динамо» Мірча Луческу НОВИНИ ФУТБОЛУ

