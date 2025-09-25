«Динамо» хоче продати скандального румунського нападника – ЗМІ

Зазначається, що «Динамо» планує продати Бленуце вже взимку

Київське «Динамо» повідомило головному тренеру збірної Румунії Мірчі Луческу, що новачок команди Владіслав Бленуце навряд чи залишиться у клубі після зимового трансферного вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на GSP.ro.

За інформацією джерела, кілька днів тому представники киян зв’язалися з Луческу та поінформували його про майбутні зміни. Причиною такого рішення став тиск з боку уболівальників, з яким керівництво клубу більше не може справлятися.

Зазначається, що «Динамо» планує продати 23-річного нападника вже взимку та прагне повернути хоча б частину з 1,8 мільйона євро, витрачених на його трансфер.

Як повідомляло BBC, після того, як «Динамо» вже оголосило про контракт з Бленуце, у його соцмережах знайшли репости російського пропагандиста Володимира Соловйова, де він називає молдавську владу «пі..ми».

З постів можна зробити припущення, що футболіст захоплюється російською культурою, наприклад, серіалом «Бригада» .

ЗМІ писали, що дружина гравця також робила репости виступів президента РФ Володимира Путіна.

Все це з'являлося у соцмережах футболіста вже після великого вторгнення Росії до України. Після скандалу футболіст почав закривати свої сторінки у тік-тоці та в Instagram.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».