Жіночий Кубок Європи: «Колос» вибув із турніру

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Жіночий Кубок Європи: «Колос» вибув із турніру
Суперником українок у першому кваліфікаційному раунді стала албанська «Влазнія»

«Колос» став першим українським клубом, який пробився до новоствореного Кубку Європи

У середу, 17 вересня жіноча команда ковалівського «Колосу» проводила матч-відповідь у єврокубковому турнірі. Про це повідомляє «Главком».

«Колос» став першим українським клубом, який пробився до новоствореного Кубку Європи. Суперником українок у першому кваліфікаційному раунді стала албанська «Влазнія». Перша зустріч завершилася перемогою албанок із рахунком 2:0.

Матч-відповідь за домовленістю сторін також відбувся в Албанії. Попри рівну боротьбу в першому таймі, який завершився без голів, після перерви «Влазнія» двічі вразила ворота «Колосу» й знову здобула перемогу – 2:0. Албанська команда вийшла до наступного раунду, а для «Колосу» єврокампанія завершилася.

Жіночий Кубок Європи УЄФА. Перший раунд. Матч-відповідь

«Колос» (Україна) – «Влазнія» (Албанія) – 0:2 (0:0)

Голи: Доці (63), Деда (87).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

