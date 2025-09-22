Нігерійський тренер клубу з Львівщини підірвав соцмережі емоційним зверненням до підопічних

У TikTok відео спілкування 41-річного Годвіна з гравцями вже набрало понад 800 тисяч переглядів

Нігерійський наставник Самсон Годвін, який тренує клуб СФК «Муроване/Ямпіль», емоційно поспілкувався зі своїми підопічними у перерві гри Другої ліги чемпіонату Львівщини з футболу. Про це інформує «Главком».

«Це дуже погано. Якщо ти будеш так грати – ми не виграємо», – звернувся Годвін до одного з гравців СФК «Муроване/Ямпіль».

У TikTok відео спілкування 41-річного Годвіна з гравцями вже набрало понад 800 тисяч переглядів.

Варто зазначити, що саме СФК «Муроване/Ямпіль» наразі є лідером турнірної таблиці Другої ліги чемпіонату Львівщини.

Самсон Годвін – нігерійський ексфутболіст. Більшість кар'єри провів у львівських «Карпатах», увійшовши до історії клубу як легіонер, що провів найбільше ігор у складі команди

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».