Запалює в Італії. 18-річний український форвард Попов забив гол у третій грі поспіль

18-річний український форвард «Емполі» Богдан Попов відзначився забитим голом у матчі третього туру Серії В. Про це повідомляє «Главком».

Попов зрівняв рахунок у матчі проти «Спеції» на 49-й хвилині гри. У підсумку, поєдинок закінчився закінчився внічию 1:1.

Українець забив у третьому матчі поспіль за «Емполі». На його рахунку 4 голи. Нараз саме Попов очолює гонку бомбардирів Серії В.

Клуб українця «Емполі» з 4 очками перебуває на 9 позиції Серії В.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) — Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».