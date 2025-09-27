Південна Корея – Україна: де дивитися гру чемпіонату світу U20 з футболу

У прямому ефірі гру Південна Корея – Україна можна буде переглянути на каналі Суспільне Спорт

Початок зустрічі Південна Корея – Україна о 23:00 за київським часом

Сьогодні, 27 вересня, юнацька збірна України з футболу стартує у фінальній частині чемпіонату світу U20 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

У першому турі Україна зіграє з Південною Кореєю. Початок зустрічі Південна Корея – Україна о 23:00 за київським часом.

У прямому ефірі гру Південна Корея – Україна можна буде переглянути на каналі Суспільне Спорт і регіональних каналах Суспільного. Також поєдинок транслювати офіційний сайт ФІФА.

Розклад матчів збірної України в групі B

27 вересня. Південна Корея – Україна (23:00)

30 вересня. Панама – Україна (23:00)

3 жовтня. Україна – Парагвай (23:00)

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».