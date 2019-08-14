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    Реконструкція миколаївського СК «Надія» затягується

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    СК &laquo;Надія&raquo;&nbsp; - Реконструкція миколаївського СК «Надія» затягується
    СК «Надія» 
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    Завершення робіт у спорткомплексі планується не раніше кінця 2020 року

    Реконструкція миколаївського СК «Надія» затягується на невизначений час. Цього року усі заплановані роботи не будуть завершені. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

    «Наскільки мені відомо, проект вийшов за рамки експертизи. Зараз будемо виділяти туди додаткові кошти та ремонтувати. Наразі стоїть завдання привести до ладу внутрішні комунікації, доробити дах, відливи. Поки наводити красу, яку планували, не будемо», - передає слова Сенкевича НікВєсті.

    Наразі проведено новий аукціон з реконструкції спорткомплексу. У ньому перемогла компанія «Миколаївбудмонтаж». При цьому вартість робіт зросла з 14,6 до 33,4 мільйона гривень. Реконструкція за тендерною документацією має завершитися до кінця грудня 2020 року.

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    Ремонтні роботи в СК «Надія» почалися восени 2018 року. Під час реконструкції залило та пошкодило частину паркету. Кілька місяців у комплексі не можливо було проводити змагання.

    Серед інших у СК «Надія» виступають команди баскетбольних Суперліги – «Миколаїв» та Вищої ліги – «НІКО-БАСКЕТ».

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