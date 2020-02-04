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    Реперка Alyona Alyona заспіває в українській спортивний драмі

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    <span>Спорт, кохання, урбаністичні пейзажі, драйв та драма під хіт</span><b>&nbsp;Alyona Alyona</b> - Реперка Alyona Alyona заспіває в українській спортивний драмі
    Спорт, кохання, урбаністичні пейзажі, драйв та драма під хіт Alyona Alyona
    MMD UA

    У новому українському кіно дебютує новий жанр

    Зовсім скоро - 19 березня 2020 – відбудеться гучна прем’єра – у великий прокат виходить спортивна драма «Пульс».

    Сюжет фільму простий та водночас життєствердний:

    Юна українська легкоатлетка Оксана живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпіаду. Її спортивна кар’єра тільки починається, але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, але й на нормальне життя. Проте дівчина не збирається здаватися та прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.

    В основі фільму лежить реальна історія української спортсменки-параолімпійки Оксани Ботурчук.

    Автори стрічки наважились створити фільм нового для України формату – спортивної драми. Уявлення про «Пульс» дає трейлер, прем’єра якого відбулася цього вівторка – 4 лютого 2020, за місяць до прем’єри фільму.

    Пульс 2020 - дивитись трейлер фільму онлайн
    Автор: MMD UA

    Саундтрек до «Пульсу» записала мода нині реперка Alyona Alyona.

    «Як би я була не я», – співає Alyona Alyona в першій частині трейлера, повторюючи головний лейтмотив фільму. 

    «Приклад справжньої любові. Не важливо в який час і в якій сім’ї ти народжуєшся, навіть в якому тілі. Важливо, як ти ставишся до себе. Віра і любов ставлять на ноги навіть найслабших, тому я щиро рада, що ми маємо змогу дізнатися про цю історію життя та зануритися в неї глибше, пережити її разом з героїнею і обов’язково взяти щось для себе. Мрії здійснюються завдяки нам!», – прокоментувала співачка Alyona Alyona. 

    Світова прем’єра фільму «Пульс» відбудеться 19 березня 2020 року.

    Джерело: Главком СПОРТ

    кіно трейлер Alyona Alyona Оксана Ботурчук
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