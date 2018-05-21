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    Рейтинг WTA. Cвітоліна зберегла статус четвертої «ракетки» світу

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    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    У свою чергу Марта Костюк опустилася на 12 позицій

    У понеділок, 21-го травня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Еліна Світоліна, яка захистила титул турніру серії WTA в Римі, зберегла статус четвертої ракетки світу.

    На три сходинки опустилася Леся Цуренко, 12 місць втратила Марта Костюк.

    Рейтинг WTA станом на 21 травня

    1 (1) Сімона Халеп (Румунія) - 7270
    2 (2) Каролін Возняцьки (Данія) - 6935
    3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6010
    4 (4) Еліна Світоліна (Україна) - 5505
    5 (6) Олена Остапенко (Латвія) - 5382
    6 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5335
    7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 5170
    8 (8) Петра Квітова (Чехія) - 4550
    9 (9) Вінус Вільямс (США) - 4201
    10 (10) Слоун Стівенс (США) - 4164
    ...
    40 (37) Леся Цуренко (Україна) - 1255
    66 (66) Катерина Козлова (Україна) - 870
    79 (81) Катерина Бондаренко (Україна) - 775
    127 (135) Ангеліна Калініна (Україна) - 479
    142 (130) Марта Костюк (Україна) - 421
    146 (148) Даяна Ястремська (Україна) - 414

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко рейтинг Даяна Ястремська Марта Костюк
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