Рейтинг WTA. Cвітоліна зберегла статус четвертої «ракетки» світу
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Розсилка
У свою чергу Марта Костюк опустилася на 12 позицій
У понеділок, 21-го травня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).
Еліна Світоліна, яка захистила титул турніру серії WTA в Римі, зберегла статус четвертої ракетки світу.
На три сходинки опустилася Леся Цуренко, 12 місць втратила Марта Костюк.
Рейтинг WTA станом на 21 травня
1 (1) Сімона Халеп (Румунія) - 7270
2 (2) Каролін Возняцьки (Данія) - 6935
3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6010
4 (4) Еліна Світоліна (Україна) - 5505
5 (6) Олена Остапенко (Латвія) - 5382
6 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5335
7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 5170
8 (8) Петра Квітова (Чехія) - 4550
9 (9) Вінус Вільямс (США) - 4201
10 (10) Слоун Стівенс (США) - 4164
...
40 (37) Леся Цуренко (Україна) - 1255
66 (66) Катерина Козлова (Україна) - 870
79 (81) Катерина Бондаренко (Україна) - 775
127 (135) Ангеліна Калініна (Україна) - 479
142 (130) Марта Костюк (Україна) - 421
146 (148) Даяна Ястремська (Україна) - 414