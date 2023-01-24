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Результати ХХХІ Всесвітньої зимової Універсіади: Україна виборола 6 медалей

glavcom.ua
Результати ХХХІ Всесвітньої зимової Універсіади: Україна виборола 6 медалей
Українська студентська команда на Універсіаді
фото Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

Вітчизняні спортсмени отримали одну золоту, одну срібну та чотири бронзові нагороди

Україна успішно виступила на ХХХІ Всесвітній зимовій Універсіаді, яка завершилася в американському Лейк-Плесіді. Студентській команді вдалося вибороти шість медалей, про що повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. «Шість медалей, з яких одна золота, одна срібна і чотири бронзові, маємо також четверті, п’яті та шості місця – це чудовий результат», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами міністра, українські спортсмени змагалися у восьми видах спорту з дванадцяти: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні гонки, сноубординг, фігурне катання, хокей із шайбою і шорт-трек.

Медалі, як повідомляє Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, отримали

золото:

Михайло Харук (Національний університет фізичного виховання і спорту України), сноубординг, гранд слалом;

срібло:

Дмитрій Грущак (Сумський державний університет), біатлон;

бронза:

Степан Кінаш (Харківська державна академія фізичної культури) і Юлія Городна (Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права), біатлон;

Віталій Гребенюк (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка) і Дмитро Мазурчук (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського), лижне двоборство;

Михайло Харук (Національний університет фізичного виховання і спорту України), сноубординг, слалом;

Надія Гапатин (Ужгородський Національний Університет), сноубординг, слалом.

Нашу команду представляли 60 спортсменів і 29 тренерів. Загалом у головних зимових студентських змаганнях виступили півтори тисячі учасників з 43 країн.

Вони змагалися за 86 комплектів нагород.

Україна в медальному заліку посіла 18-е місце.

«Завдяки вам у часи випробувань, які випали на долю нашої держави, синьо-жовтий прапор знову замайорів на весь світ. Ви довели, що попри всі труднощі Україна залишається провідною країною у світовому студентському спорті», - привітав спортсменів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

 

 

Теги: спорт біатлон сноуборд Всесвітня Універсіада

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