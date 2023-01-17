Україна здобула першу медаль Універсіади-2023

Степан Кінаш та Юлія Городна стали призерами на Універсіаді-2023

Україна виборола першу медаль Універсіади-2023 – бронзу в біатлоні

Українські біатлоністи Степан Кінаш та Юлія Городна стали бронзовими призерами на Універсіаді-2023, що проходить в американському Лейк-Плесіді. Про це повідомляє «Главком».

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У змішаній одиночній естафеті Кінаш та Городна всю гонку йшли у топ-3, незважаючи на штрафне коло, на яке настріляла Юлія. Після заключної стрільби Кінаш вийшов на дистанцію другим, але на трасі поступився французу в швидкості.

Незважаючи на це, Україна виборола першу медаль Універсіади-2023 – бронзу в біатлоні.

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За підсумками гонки у топ-3 опинилися збірні Чехії, Франції та України.

Біатлон. Одиночна змішана естафета, 16 січня:

1. Чехія – 37:25,3 (0+3)

2. Франція +37,5 (0+10)

3. Україна +41,9 (1+11)

4. Казахстан +1:16,6 (5+13)

5. Норвегія +1:43,1 (0+8)

6. Фінляндія +2:17,9 (1+12).

Відзначимо, що збірна України на Всесвітніх університетських іграх виступить у восьми дисциплінах. У змаганнях візьмуть участь 60 українських атлетів. Зимова Універсіада-2023 триватиме до 22 січня.

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Нагадаємо, колишня біатлоністка збірної України Катерина Бех отримала посвідку на проживання в Росії.