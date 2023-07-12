Українка вийшла до фіналу Вімблдона-2023

У змішаному розряді Людмила Кіченок разом з Мате Павічем з Хорватії обіграли британський дует

Людмила Кіченок вперше в кар'єрі зіграє у фіналі турнірів Грендслем. На Вімблдоні-2023 українська тенісистка подолала півфінал мікста з хорватом Мате Павічем.

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Людмила Кіченок разом з Мате Павічем з Хорватії обіграли британський дует фото: скріншот

Найкращим результатом Кіченок на мейджорах залишалися півфінали парних турнірів Вімблдона та Ролан Гаррос у сезоні-2022. В обох випадках партнеркою Людмили ставала латвійка Єлєна Остапенко.

Цього року Кіченок та Остапенко закінчили спільні виступи вже після першого кола – програли тандему господарок Геррієт Дарт і Хезер Вотсон. Українка продовжила виступи в змішаному розряді з хорватом Павічем – у 2017 році тандем спільно виходив до чвертьфіналу Вімблдона.

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У півфіналі суперниками Кіченок та Павіча стала британська пара Джонні О'Мари та Олівії Ніколлз. А стартова партія зі зворотнім брейком від господарів турніру тривала 48 хвилин – Людмила вийшла вперед лише на тайбрейку.

Програвши другий сет – 4:6, Кіченок та Павіч відклали визначення фіналістів до вирішальної партії. Ключовим у ній став четвертий гейм: Павіч та Кіченок реалізували єдиний брейкпойнт та здобули вирішальну перевагу в сеті, який «закрили» з рахунком 6:3.

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